Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге пройдут в закрытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

По просьбе журналиста ВГТРК Павла Зарубина Песков прокомментировал тот факт, что Кремль впервые распространил кадры общения Путина и Уиткоффа. Видеозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналиста.

«Встречи, собственно, не были секретами. Это третий приезд Уиткоффа в нашу страну. Два раза он приезжал в Москву, сегодня — в Санкт-Петербург. Это нормально — показать первое рукопожатие. Все-таки уже не первый раз встречаются. Но сами переговоры — это закрытый процесс», — сказал Песков.

Экскурсии по Президентской библиотеке, где проходит встреча, не будет, стороны сразу перейдут к разговору, заявил также Песков. Позднее в Кремле сообщили, что встреча Путина и Уиткоффа началась.

Уиткофф прибыл в Петербург утром 11 апреля. Путин в этот день провёл в этом городе совещание по вопросам развития ВМФ.

На встрече будет обсуждаться тема Украины, рассказал ранее Песков. Уиткофф передаст президенту России послание Дональда Трампа, а Путин, в свою очередь, передаст через него озабоченности Москвы, связанные с данным конфликтом. Временных рамок у встречи нет, она будет длиться столько, сколько понадобится, отметил пресс-секретарь президента.

Песков также призвал не ждать прорывных результатов от встречи. Он отметил, что на переговорах стороны будут искать почву для нормализации двусторонних отношений.

Ранее 11 апреля встречу с Уиткоффом провёл глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Кроме того, спецпосланник президента США посетил Большую хоральную синагогу Петербурга.

Ранее Путин и Уиткофф встречались дважды. 11 февраля состоялись переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля в обмен на российского программиста Александра Винника. 13 марта Уиткофф встретился в Москве с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. В ходе встречи представитель США передал дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.