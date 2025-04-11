Москва, 11 апреля, 2025, 19:03 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвящённых разработке единого визуального кода страны. Об этом сообщили в пресс-службе НЦ.

Пресс-служба Национального центра «Россия»

«Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы. Меморандум подразумевает совместную работу над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства. Второй документ НЦ «Россия» подписал с АО «Марка». Меморандум посвящён совместной работе над продвижением визуального образа России», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что оба документа направлены на создание единой системы визуальной идентичности РФ и формирование чёткого и ясного образа современной эпохи в российской истории. Ещё одним важным аспектом названо продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей через визуальные коммуникации, например через архитектуру, дизайн и т.д.

Как передавало ИА Регнум, НЦ «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и её граждан на постоянной основе. Глава государства обозначил ключевую задачу центра — продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

Путин поручил центру подготовить понятный справочник с информацией о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах. Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать.

10 апреля в НЦ «Россия» открылся общественно-деловой форум «Евразия — территория традиционных ценностей». На церемонии открытия мероприятия выступили народная артистка России Лариса Долина и Национальный балет «Возрождение». В церемонии также принял участие зампредседателя Совфеда Константин Косачев, который отметил, что Евразия находится в эпицентре развития событий нынешнего этапа истории человечества, которое на конечном этапе станет объединённым.