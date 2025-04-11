Ижевск, 11 апреля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. В Ижевске запустили в серийное производство патроны калибра 7,62×54R «Тандем», внутри гильзы которых располагаются две пули. Об этом 11 апреля сообщила компания-производитель «Техкрим».

ЗАО «Техкрим» Патрон калибра 7,62×54R

«Патроны предназначены для стрельбы из любого стрелкового оружия калибра 7,62×54R с целью увеличения плотности огня за счёт большего количества поражающих элементов на дистанции до 250 м при стрельбе по боковым целям и до 350 м при стрельбе по угонным или встречным целям», — сказано в сообщении компании.

Пули имеют биметаллическую оболочку и стальной неупрочненный сердечник, а стальная гильза плакирована медью. Номинальная масса первой и второй пуль составляет 8 и 7 г соответственно. Средняя масса патрона — от 26 до 28 г, средняя начальная скорость — не менее 650 м/с.

Как передавало ИА Регнум, в марте пресс-служба «Калашникова» сообщила, что Ижевский механический завод концерна поставил в зону проведения специальной военной операции партию гладкоствольных самозарядных ружей МР-155. Охотничьи ружья, которые в зоне СВО применяют для борьбы с дронами, и боеприпасы к ним были приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска.

В ноябре 2024 года «Калашников» сообщил, что завершил испытания перспективного малогабаритного автомата АМ-17, разработанного по заказу Минобороны. Разработчики на основании замечаний бойцов, участвующих в СВО, усовершенствовали конструкцию автомата. Главной его особенностью стало использование высокопрочных полимерных материалов, в том числе для ствольной коробки. Это позволило сделать оружие малогабаритным.