Москва, 14 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Чистая прибыль Корпорации МСП по итогам 2024 года превысила 10,2 млрд рублей. Это почти в 4,8 раза больше, чем в 2023 году. Прирост капитала Корпорации с 2021 года составил более 34 млрд рублей, а рентабельность собственного капитала по итогам 2024 года достигла уровня 8,6%.

Пресс-служба Корпорации МСП

Кредитный портфель Корпорации МСП, включая дочерние МСП Банк и МСП лизинг, составил более 1 трлн рублей. Общий объем активов превысил 1,3 трлн рублей.

В числе основных направлений, по которым оказывалась финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, — обрабатывающие производства, легкая промышленность, туризм, научные исследования и образование, торговля, сельское хозяйство.

«Достигнутый финансовый результат как по итогам 2024 года, так и в ретроспективе с 2021 года, стал возможным благодаря способности корпорации отвечать на внешние вызовы, оперативно перестраивать работу в зависимости от задач государства и бизнеса», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он отметил, что благодаря механизму «зонтичных» поручительств за три года Корпорация МСП взяла на себя риск за более чем 90 тысяч предпринимателей, что позволило им привлечь почти 1 трлн. рублей. Так, каждый третий кредит предприниматель не получил бы без наших «зонтичных» поручительств.

«С 2022 года мы вышли в точку безубыточности как в целом по корпорации, так и по дочернему МСП Банку. Провели реорганизацию региональных лизинговых компаний и создали единый центр реализации льготных лизинговых программ — МСП-лизинг», — добавил Исаевич.

«Все это позволило выйти на траекторию роста прибыли, нарастить капитал и обеспечить его рентабельность», — заключил генеральный директор Корпорации МСП.

Показатель EBITDA у Корпорации МСП по итогам 2024 года составил 11,7 млрд рублей, что почти в 3,4 раза больше, чем годом ранее. На финансовый результат в том числе повлияла работа с проблемными активами.

«В рамках работы с проблемными активами мы помогаем бизнесу с реструктуризацией кредитов, полученных под наши поручительства, и ищем новых инвесторов, чтобы перезапустить проект. Такой механизм налажен и в МСП-Банке. На конец 2024 года таким образом мы сохранили более 6 млрд рублей», — отметил Александр Исаевич.

В перспективе до 2030 года Корпорация МСП продолжит реализацию различных инструментов развития для малого и среднего бизнеса, которые позволят предпринимателям суммарно привлечь более 5 трлн рублей, половина из которых будет направлена на компании из отраслей экономики предложения.