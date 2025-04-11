Москва, 11 апреля, 2025, 18:15 — ИА Регнум. Российским пользователям пора осознать, что иностранные почтовые ящики являются «цифровой ловушкой». Об этом заявил управляющий партнёр агентства «Смена» (Группа AIC) Артём Геллер.

Zuma/TASS

Ранее американская компания Google начала рассылать пользователям предупреждения о том, что их персональные данные, включая логины и пароли, были обнаружены в утечках в теневом сегменте интернета. В сообщениях они рекомендовали пользователям немедленно сменить пароли, а также включить двухфакторную аутентификацию.

«Российским пользователям пора осознать, что иностранный почтовый ящик сегодня стал цифровой ловушкой. Хранить данные на зарубежных сервисах — всё равно что оставлять ключи от квартиры в подъезде. При этом наши почтовые платформы стали единственным разумным выбором в эпоху цифрового суверенитета. Здесь ваши данные под защитой российского законодательства, а не в серых зонах международного права», — отметил Геллер.

Он уточнил, что российские сервисы обеспечат пользователей спокойствием. По его словам, цифровой победой будет, если россияне будут спокойно себя чувствовать, когда Google в очередной раз заявит об утечках.

«Уведомления Google о компрометации паролей, несмотря на их пользу, по сути перекладывают ответственность за безопасность на пользователей. Да, рекомендация включить двухфакторную аутентификацию важна, но ИТ-гигант с миллиардными ресурсами ограничивается только базовыми советами, вместо реализации более надежных системных механизмов защиты. Проблема в подходе: Google фактически говорит — «ваши данные утекли, теперь сами разбирайтесь», хотя большинство пользователей не являются специалистами по кибербезопасности», — добавил член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя Комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Георгий Волков.

По его словам, американская компания могла бы внедрять превентивные решения на уровне инфраструктуры, а не просто делать рассылки.

Как передавало ИА Регнум, ранее член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян также призвал россиян с осторожностью относиться к видеохостингу YouTube, ведь в процессе использования сервиса в Сеть могут попасть их личные данные.

Он также призвал пользователей переходить на российские аналоги, ведь, в отличие от зарубежных сервисов, российские платформы находятся в местной юрисдикции, поэтому данные пользователей останутся под защитой, а в случае возникновения проблем будет возможность рассчитывать на поддержку и правовую помощь со стороны государства.