Москва, 11 апреля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Аферисты с помощью несуществующей инвестиционной программы цифрового рубля пытаются выманить деньги у россиян. О мошеннической схеме предупредили в Банке России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мошенники призывают людей инвестировать в цифровые рубли и получать от этих вложений пассивный доход», ― говорится в сообщении регулятора.

Злоумышленники создают интернет-ресурсы в фирменных цветах и с логотипом цифрового рубля, где посетителя приветствует «личный менеджер», который уговаривает внести сумму на «депозит».

Заинтересовать потенциальную жертву и быстрее присоединиться к инвестпрограмме мошенники стараются «низким порогом входа». Затем «инвестору» предлагают ответить на несколько вопросов и оставить контактные данные. Цель «личного менеджера» ― заставить человека внести как можно больше денег на подставной площадке, рассказали в ЦБ.

В Центробанке предупредили, что инвестиционных программ цифрового рубля не существует, а операции с цифровыми рублями сейчас доступны только участникам пилотного проекта, то есть ограниченному кругу клиентов банков, подключенных к платформе цифрового рубля.

Как передавало ИА Регнум, закон о внедрении цифрового рубля президент России Владимир Путин подписал 24 июля 2023 года. Согласно документу, операции с цифровым рублём проводятся через специальную платформу, оператором которой выступает Банк России. В результате российский рубль существует в трёх формах: наличной, безналичной и цифровой.

Через год глава государства отметил, что запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. В декабре прошлого года Путин заявил, что с 2025 года цифровой рубль будет использоваться в расчётах в рамках российского бюджета.

В начале февраля Центробанк зафиксировал массовое распространение фейковых сообщений в мессенджерах и социальных сетях. В них утверждалось, что использование цифрового рубля станет обязательным, а также что пенсии якобы будут начисляться только в этом формате. Авторы рассылок активно призывали не пользоваться цифровыми рублями, писать отказы от их подключения.

В ЦБ подчеркнули, что цифровой рубль является лишь дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными средствами, а решение о его использовании остаётся за гражданами.