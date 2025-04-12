Москва, 12 апреля, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Спустя 60 лет после исторического события — первого полёта человека в космос — Россия продолжает утверждаться в качестве великой космической державы. Об этом в субботу, 12 апреля, заявил эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков в разговоре с ИА Регнум.

Госкорпорация «Роскосмос»/Иван Тимошенко

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Эта дата приурочена к тому дню, когда был совершён первый полёт человека в космос. Этим человеком был советский космонавт Юрий Гагарин, совершивший один виток вокруг Земли на корабле «Восток» 12 апреля 1961 года.

Эксперт сообщил, что для России освоение космоса — это миссия, к которой страна шла на протяжении значительного времени. Собеседник агентства напомнил, что одним из первых, кто выдвинул идею об использовании ракет для космических полётов, был философ, ученый, «исследователь будущего» Константин Циолковский, а ракету для межпланетных сообщений он спроектировал ещё в 1903 году. Через полвека, 4 октября 1957 года Сергей Королев и его соратники осуществили запуск первого в мире искусственного спутника Земли, а уже 12 апреля 1961 Гагарин первые в истории человечества сделал шаг в космос.

«Шесть десятилетий спустя после этого исторического события Россия продолжает утверждать себя как великая космическая держава. В 2024 году выполнено 17 космических пусков, в том числе первый с космодрома Восточный старт ракеты тяжёлого класса для вывода на орбиту группировок спутников. Установлен выдающийся рекорд — наш космонавт Олег Кононенко стал первым человеком, который провёл более тысячи суток в космосе. Еще одно достижение — новая тяжелая ракета «Ангара-А5», которая была запущена 11 апреля 2024 года», — заявил Рудаков.

По словам историка, президент России Владимир Путин всегда уделял особое внимание космическим достижениям России, по его инициативе у России впервые появился гражданский космодром — Восточный, а параллельно с ним развивается космоград Циолковский. Позиция главы государства всегда базировалась на том, что космическая отрасль — это стратегически важное направление развития государства на пути к технологическому суверенитету, уточнил специалист.

«Поэтому поддержка отечественной космонавтики — это вопрос не только государственного престижа, но и безопасности страны, технологического прорыва и конкурентоспособности в будущем. И результаты налицо: благодаря реализации президентского курса наша страна продолжает входит в тройку держав «полного цикла», имея собственные средства запуска, обладая собственными космодромами, системами мониторинга, частью МКС и спутниковыми группировками», — объяснил Рудаков.

Историк сообщил, что космическая отрасль в России развивается и страна возвращается на орбиту в «суверенном» качестве, так как в этом году официально начато создание Российской орбитальной станции. Первый объект на орбиту будет выведен уже в 2027 году, рассказал эксперт. Национальная орбитальная станция, по словам Рудакова, — это плацдарм для освоения дальнего космоса, реализации лунной программы, для новых экспедиций, таких как отправка межпланетной станции на Фобос, спутник Марса.

«Еще с советских времен, когда работала программа «Интеркосмос», наша страна дает возможность шагнуть в космос представителям других государств, помогает дружественным странам развивать космическую отрасль. Сегодня хорошим примером такого взаимодействия является сотрудничество с ОАЭ, космонавт из арабской страны на российском летательном аппарате посетил МКС», — подытожил специалист.

Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года в 9:07 по московскому времени на космическом корабле «Восток», запущенном с космодрома Байконур. Полёт продолжался 108 минут, за которые Гагарин облетел Землю и успешно приземлился в районе города Саратова, недалеко от деревни Смеловка.