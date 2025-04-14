Ижевск, 14 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. В Ижевске группа подростков избила и надругалась над 17-летним школьником. На протяжении нескольких месяцев заводила компании гнобил одноклассника и вымогал у него деньги. А в начале апреля с друзьями избил юношу и изнасиловал шваброй. Всё происходящее подростки фиксировали на видео, его сейчас изучают следователи. ИА Регнум восстановило картину произошедшего по словам родственников и друзей участников произошедшего. В ночь с 4 на 5 апреля группа подростков на протяжении нескольких часов истязала 17-летнего Степана (имя изменено) в квартире на проспекте Калашникова, где он проживал.

Соцсети Мансур

«Сверстники избивали парня пряжкой ремня, пинали ногами, били молотком по коленям, стреляли в потерпевшего из пневматического пистолета, в том числе в половые органы. Всего на теле подростка обнаружено больше 30 следов от выстрелов из пневматики. В завершение всего остригли молодому человеку волосы, а в конце вторых суток издевательств и глумления совершили в отношении подростка насильственные действия сексуального характера шваброй», — рассказала знакомая семьи пострадавшего.

Шум, доносившийся из квартиры, услышала старшая по дому и сообщила об этом владельцам. Собственница приехала на место и позвонила в звонок. В квартире была тишина, а дверь никто не открывал. Женщина сделала вид, что звонит в полицию и громко у двери в квартиру проговорила, что в её квартире находится труп. Услышав это, истязатели открыли дверь и сбежали. Собственница успела сфотографировать их у двери на лестницу. Войдя в квартиру, она обнаружила избитого подростка. О случившемся сообщили его матери, оказалось, что женщина арендовала эту квартиру для сына, парень жил в ней один. Узнав о произошедшем, женщина приехала и отвезла пострадавшего в полицию, где они написали заявление.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, медики оказали ему необходимую помощь, теперь с ним и его семьёй работают психологи. По заявлению были возбуждены уголовные дела по статье «Насильственные действия сексуального характера» группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). По горячим следам были задержаны трое подростков: 16-летний одноклассник пострадавшего Мансур (имя изменено), 17-летний Никита (имя изменено) и 16-летний Егор (имя изменено). Следователи затребовали для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Устиновский районный суд Ижевска удовлетворил ходатайство и назначил арест на 2 месяца до 5 июня 2025 года.

17-летний Степан — ученик 9-го класса местной частной школы. Его мама снимала для парня квартиру, чтобы он мог спокойно учиться в городе, а сама продолжала жить в деревне в Завьяловском районе Удмуртии. Получив свободу, школьник стал приглашать к себе друзей и одноклассников. В 2024 году в класс Степана пришёл новый ученик — 16-летний Мансур. Поначалу подростки ладили и даже устраивали в квартире Степана вечеринки. Но вскоре отношения с Мансуром приобрели для Степана угрожающий характер.

«Он стал приходить к Степе в квартиру когда ему захочется, возможно, у него даже были ключи от этой квартиры, потому что Степан не мог объяснить и понять, как Мансур попадал к нему домой. Последние 2 месяца он откровенно его гнобил и вымогал у него деньги. Я слышал, что Степан жаловался на это своей маме, но она, видимо, не поняла, насколько всё серьёзно, и посоветовала ему разобраться самому со своими друзьями», — рассказал ИА Регнум один из знакомых Степана.

Утром 4 апреля Мансур привёл в квартиру одноклассника друга, 17-летнего Никиту. С ними были две несовершеннолетние девочки.

«Одна из этих девочек, кажется, ей 14 лет, встречается со взрослыми мужчинами, а потом просит у них деньги, чтобы об этом никто не узнал. Как мне объяснили, ребята выпили, и Степан, может, в шутку, а может и нет, предложил этой девочке уединиться. Это не понравилось Мансуру, у них со Степаном начался конфликт, после этого его стали избивать. А эта девочка снимала всё на видео и подначивала парней. Там было примерно 20 видео по 4–5 минут», — объяснил приятель подростка.

Видеозаписи происходящего были изъяты следователями и приобщены к делу. Благодаря этим видео правоохранители смогут установить роль каждого участника в произошедшем. Позже в квартире появился ещё один подросток — 16-летний Егор. Парень пришёл после школы, чтобы забрать у Степана свои вещи, которые оставил накануне. Но остался в квартире и тоже принимал участие в издевательствах. Об этом ИА Регнум рассказал один из родственников подростка.

«Егор собирался уйти, но Мансур ему пригрозил, что он должен остаться, пока они не закончат выяснять отношения. Это было уже вечером, несколько раз Егору звонили родители, он обещал, что скоро вернётся, но потом перестал брать трубку. На ночь он так и не пришёл. Мы видели видео, на них не взглянешь без слёз, это ужасно», — поделился мужчина.

Родственник рассказал о том, что он видел на кадрах, снятых в тот вечер, кто из подростков издевался над потерпевшим. Мужчина не стал оправдывать Егора, но объяснил, что самым главным садистом в тот вечер был именно Мансур.

«Одно я могу сказать точно, одна из девочек, которая утром пришла с парнями, ни в чём не участвовала. Она пыталась уйти, но в итоге закрылась в туалете и сидела там. Остальные участвовали все, кто-то в меньшей, кто-то в большей степени, но противоправные действия насильственного характера производились только Мансуром, это всё есть на видео. Если вы увидите этого подростка, то всё поймёте сразу, у него дикие глаза, как будто он хочет кого-то поймать и сломать. Я вижу, что он такой человек, которому пофиг. Он даже не понял, что он что-то плохое сделал», — объяснил член семьи Егора.

Мужчина ждёт объективного расследования со стороны правоохранительных органов и надеется на справедливое наказание. Известно, что у Мансура и Никиты ранее были приводы в полицию. Оба подростка состоят на учете в ОДН за антиобщественное поведение. ИА Регнум выяснило, что Мансура уже несколько раз объявляли в розыск. Первый раз он ушёл из дома год назад, в марте 2024 года. Вместе с ним сбежала 13-летняя девочка. Через неделю подростков нашли в Сочи и вернули домой. Через полгода Мансур организовал новый побег, на этот раз он подговорил участвовать в нём помимо 13-летней подруги ещё 15-летннего парня и 12-летнюю девочку. Родители забили тревогу, когда 12-летняя школьница не вернулась домой вовремя. Подростки не успели покинуть город, их обнаружила полиция. Мама самой младшей беглянки рассказала ИА Регнум о своём впечатлении об организаторе побега.

«Я не знала ни его, ни его родителей, но я знаю, что он больной человек, и его надо держать подальше от общества. Нормальный человек не будет такое делать, у него даже глаза какие-то дикие. После этого случая моя дочь с ним больше не общалась», — рассказала мама девочки.

Женщина поделилась, что не удивлена, что Мансур оказался причастен к издевательствам над подростком.