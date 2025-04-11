Москва, 11 апреля, 2025, 18:07 — ИА Регнум. VK подготовила серию образовательных и развлекательных активностей ко Дню космонавтики. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба компании.

Илья Наймушин/РИА Новости

Вместе с «ВКонтакте», «VK Видео», «Одноклассниками», «Дзеном», «Сферумом» и другими продуктами пользователи смогут узнать больше о космосе и познакомиться с космонавтами в режиме онлайн.

В частности, «ВКонтакте», «VK Видео» и «Роскосмос» подготовили спецпроект «Разрушители мифов», в котором космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов, артисты Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарёв и Валери Зоидова обсуждают сцены из популярных фильмов о космосе и разбираются, где на кадрах правда, а где — вымысел. Проект уже доступен в «VK Видео».

В группе Музея истории космонавтики в Калуге в соцсети «Одноклассники» пользователи могут узнать о питании и рационе космонавтов, тренировках на борту и совместных ужинах членов экипажа на МКС.

В группе Музея космонавтики в «ОК» пройдёт лекция «Космическая медицина», которую проведёт Арслан Ниязов, специалист по авиационной и космической медицине. Он расскажет о подготовке к полёту, жизнедеятельности на борту космической станции, работе во время выхода в открытый космос, возвращении на Землю и других аспектах полётов в космос.

«Дзен» и ВДНХ открыли иммерсивную экспозицию «Космос зовёт», которая проходит в павильоне № 34 «Космос». Посетители выставки могут услышать, как звучит Сатурн, прикоснуться к поверхности Луны и Венеры, увидеть редкие космические явления и «попасть» на МКС через виртуальный телескоп.

Кроме того, «Дзен» запустил новое шоу «Космос зовёт», в рамках которого космонавт Александр Мисуркин рассказывает о современной системе подготовки космонавтов в России, а Роскосмос делится историями действующих космонавтов.

На портале «Наука Mail» открылся специальный проект «Космос. Запуски», в котором собраны старты Роскосмоса, NASA, CNSA и других игроков космической отрасли. Также там представлены статьи о самых ожидаемых миссиях, инновационных разработках и календарь космических запусков в России и за рубежом.

«VK Спорт» и Российская футбольная премьер-лига также подготовили проект ко Дню космонавтики. В рамках 24-го тура чемпионата России по футболу тренеры всех клубов лиги выйдут на матчи тура со специальными значками, отсылающими к теме космоса.

Пользователи платформы «Сферум» могут поздравить друг друга с Днём космонавтики с помощью чат-бота «Открытки». Чтобы создать поздравление, нужно выбрать подходящий космический фон и добавить текст. В честь праздника сервис обновил стикерпак «Звёздный состав», добавив в него четыре новых стикера.

Кроме того, сервис «Другое Дело» запустил тематический «Космоквест». До 14 апреля в приложении «Другое Дело» «ВКонтакте» участникам будут доступны ежедневные задания, посвящённые астрономии и космической отрасли. Пользователи, успешно выполнившие задания, смогут выиграть полезные призы.

Как передавало ИА Регнум, в мессенджере МАХ ко Дню космонавтики появился анимированный стикерпак с космонавтами «Роскосмоса». В наборе из 12 3D-стикеров есть, в частности, герой, которому снится «трава у дома» (по аналогии с известной песней группы «Земляне»), а также космонавт, забивающий 895-ю «звёздную» шайбу. Этот стикер отсылает к рекорду российского хоккеиста Александра Овечкина по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.