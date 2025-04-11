Москва, 11 апреля, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Москве состоялось награждение победителей и призёров Национальной технологической олимпиады по искусственному интеллекту. AI-трек НТО проводится при участии академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Пресс-служба благотворительного фонда «Вклад в будущее» В Москве наградили победителей Национальной технологической олимпиады по ИИ

Заявки на участие в профиле олимпиады по искусственному интеллекту в этом сезоне подали 7,5 тыс. учеников 8–11-х классов из 87 регионов России и других стран. Этот трек стал самым популярным из 32 профилей олимпиады. В финал вышли 94 старшеклассника. Больше всего финалистов — из Москвы (20 человек), Новосибирской области (15) и Санкт-Петербурга (9).

Экспертную поддержку оказали специалисты в области искусственного интеллекта из Sber AI и центр «Амурский тигр». Финалисты решали задачи по разработке моделей компьютерного зрения для мониторинга популяции краснокнижного амурского тигра. В индивидуальном зачёте победили семь школьников, а призёрами стали 16 ребят.

Пресс-служба благотворительного фонда «Вклад в будущее» В Москве наградили победителей Национальной технологической олимпиады по ИИ

Лучшие участники получат возможность поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов либо смогут получить 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Также ребят пригласят на стажировку в «Сбер» и компании-партнёры по направлению «машинное обучение», где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов GigaChat и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.

«Сегодня без искусственного интеллекта не может развиваться ни одна профессия. Вам выпала уникальная возможность — переизобрести мир и осуществить новую технологическую революцию, кардинально более мощную, чем все предыдущие», — поздравил победителей и призеров олимпиады президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В групповом зачёте победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тыс. до 650 тыс. рублей. Общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» в этом году составил 4 млн рублей.

Пресс-служба благотворительного фонда «Вклад в будущее» В Москве наградили победителей Национальной технологической олимпиады по ИИ

Кроме того, «Сбер» учредил пять специальных номинаций: ML Lady (лучший результат среди девочек), «Дело не в возрасте» (самый юный участник), «Лучшее решение предметного тура» (лучший результат по информатике и математике), «С ИИ на ты» (за участие в профиле не первый год), «Уверенная стабильность» (за наименьшую разницу между публичным и приватным рейтингом). Победители в них получили умные колонки SberBoom Home и умные ночники Sber.