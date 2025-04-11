Нейпьидо, 11 апреля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Число погибших при землетрясении в Мьянме продолжает расти и уже достигло 3689 человек. Об этом 11 апреля сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти Мьянмы.

Cai Yang/XinHua/Global Look Press

«В результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, в стране погибли 3689 человек, 5020 получили ранения, ещё 139 числятся пропавшими без вести», — сообщает телеканал со ссылкой на Государственный административный совет Мьянмы.

В Мьянме 28 марта зафиксировали землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране.

После первого землетрясения случилось второе магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. Также 1 апреля на расстоянии 16 км от Мандалая зарегистрировали новое землетрясение магнитудой 5.

По распоряжению президента России Владимира Путина в республику направили специалистов МЧС, которые ведут спасательные операции в круглосуточном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля российские спасатели в поисках людей в Мьянме обследовали более 126 тыс. кв. метров, из них за сутки проверили семь объектов на площади более 5 тыс. кв. метров. К тому моменту сотрудники МЧС России проверили завалы 82 зданий.