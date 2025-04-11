Лондон, 11 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Германия в ближайшее время не сможет поставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot, так как сама ожидает поставку. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине в Брюсселе.

(сс) US Army

«Как вы знаете, Германия предоставила уже четыре полноценные системы Patriot. В данный момент мы не можем предоставить больше, потому что ждём поставок от Raytheon в ближайшие годы, они будут только в 2027 году», — отметил он.

При этом Писториус уточнил, что Германия выделит Украине дополнительную военную помощь в размере около 11 млрд евро до 2029 года. Он добавил, что дополнительно будут расширены возможности ремонта систем ПВО на территории Украины, для чего будут заключены соответствующие соглашения.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина уже не просит бесплатно оружие, а согласна купить большой пакет вооружения у США, в который войдут в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, Киев намерен приобрести десять ЗРК Patriot и готов отдать за соответствующий пакет 30–50 млрд долларов. При этом Зеленский не уточнил, откуда появятся деньги в условиях острого дефицита бюджета.

Руководство России не раз заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.