Москва, 12 апреля, 2025, 07:16 — ИА Регнум. Отправившийся на МКС российский космонавт Алексей Зубрицкий, которого украинский ТЦК (аналог военкомата) объявил в розыск, а Винницкий суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества, ни секунды не сомневался, что его будущее связано с Россией. Об этом ИА Регнум рассказала супруга Зубрицкого Анна.

Соцсети Анна Зубрицкая, жена космонавта Алексея Зубрицкого

Алексей мечтал о покорении космоса с раннего детства. Он отучился на пилота, служил военным летчиком, но грезил о звёздах. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Алексей принял решение остаться с Российской Федерацией. И вот в апреле 2025 года его мечта исполнилась, он оказался на космическом корабле. 8 апреля российский космический корабль «Союз МС-27» успешно доставил на МКС международный экипаж. Среди космонавтов был 32-летний Алексей Зубрицкий — бывший пилот ВВС Украины.

Новость о том, что в 2025 году Зубрицкий примет участие в очередной экспедиции на МКС, вызвала бешенство на Украине. Зубрицкому выписали повестку, которую передали местным ТЦК. Алексея объявили в розыск. В марте Винницкий городской суд заочно приговорил Зубрицкого к 15 годам лишения свободы и постановил конфисковать всё его имущество, оставшееся на территории Украины.

Между тем со стороны России полет Зубрицкого не был какой-то политической акцией. К 2018 году Алексей налетал более 500 часов и совершенно справедливо был рекомендован к зачислению в отряд космонавтов «Роскосмоса».

Соцсети Алексей и Анна Зубрицкие

В разговоре с журналистами ИА Регнум супруга российского космонавта Анна Зубрицкая рассказала, что не следит за негативными новостями об Алексее, и посмеялась над желанием ТЦК мобилизовать мужа. По словам женщины, для неё Алексей — герой и именно его решение остаться с Россией помогло ему осуществить заветную мечту его жизни.

«Алексей мечтал стать космонавтом с раннего детства. Его мама рассказывала, что Леша еще совсем маленьким ребенком при виде военных и людей в форме всегда называл их космонавтами. Потом авиационный вуз, он по ступенькам шел к своей мечте — сперва авиация, самолеты, а теперь космос. Все выше и выше, к звездам. Мы, вся наша семья, очень поддерживаем его. Мы очень гордимся и восхищаемся Лешей. Для меня мой муж — герой», — рассказала ИА Регнум жена космонавта Анна Зубрицкая.

По словам женщины, она поддерживает принятое её мужем в 2014 году решение стать гражданином России. Анна отметила, что этот выбор оказался решающим для карьеры и осуществления главной мечты всей жизни Алексея.

«Очевидно, что, чтобы стать космонавтом — нужно быть в России», — подчеркнула Анна.

Соцсети Анна наблюдает за взлетом космического корабля супруга Алексея Зубрицкого

Ранее ИА Регнум сообщало, что военный лётчик генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что Алексей Зубрицкий сделал в 2014 году правильный выбор, оставшись в России.

«Когда Крым изъявил желание войти в состав Российской Федерации, то было так же, как при развале Советского Союза. На территории сформированной республики оставалась техника, кроме ядерного оружия, если нет другой договоренности. Личный состав имел право выбора о продолжении службы в том государстве или вернуться на родину. Этот принцип оказался идентичным для принятия решения после 2014 года», — отметил Попов.

Соцсети Анна Зубрицкая, жена космонавта Алексея Зубрицкого

Он добавил, что личный состав индивидуально принимал решение о территориальном продолжении службы. В данном случае не может быть понятия предательства или измены Родине. Оставшиеся в России оформляли соответствующие документы и служили не только в Крыму, а могли перевестись в другие регионы страны.

Зубрицкий перешёл на службу в российскую армию в 2014 году, когда Крым вошёл в состав России. Ранее, в 2013 году, его направили в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады, которая дислоцировалась на аэродроме Бельбек.

До 2015 года Зубрицкий служил в истребительном полку в городе Миллерове Ростовской области, а затем ещё три года был старшим лётчиком авиазвена в штурмовом полку, дислоцированном в краснодарском Приморско-Ахтарске.