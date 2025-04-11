Туапсе, Краснодарский край, 11 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Мужчина в костюме химзащиты расстрелял предпринимателя в посёлке под Туапсе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Дмитрий Макеев

«В 10:20 утра странно одетый мужчина напал на предпринимателя, 55-летнего Арсена Наджаряна, и произвёл несколько выстрелов из ружья», — говорится в сообщении.

Наджарян погиб на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, личность нападавшего устанавливается.

Отмечается, что убитый мог быть связан с криминальным миром. Причины нападения пока неизвестны.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом убийстве, где жертвой также стал предприниматель. Оно было совершено 29 марта возле придорожного кафе в поселке Мисайлово Ленинского городского округа Подмосковья. По данным следствия, 47-летний обвиняемый трижды выстрелил из огнестрельного оружия в бизнесмена из Подольска Армена Варданяна, приехавшего на встречу с ним. Варданян скончался, но успел вызвать себе скорую. Стрелявший сдался полиции, ему предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

По словам вдовы бизнесмена, у мужчин был конфликт из-за давнего долга. Обвиняемый, пояснила она, занял у её мужа деньги примерно три года назад, после чего не раз отказывался их вернуть.