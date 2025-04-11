Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 17:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге началась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф

«Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», — говорится в сообщении.

Кремль также опубликовал видео встречи Путина и Уиткоффа в президентской библиотеке Санкт-Петербурга. На кадрах российский лидер пожимает руку представителю американской стороны, а потом жестом приглашает его пройти дальше.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3958897" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

О возможной встрече ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который подчеркнул, что «не стоит ждать от этого события прорывных результатов».

Как передавало ИА Регнум, первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провел переговоры по возвращению экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Они прошли успешно, а после Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф 13 марта встретился в Москве с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи Уиткофф передал РФ дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.