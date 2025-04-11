Москва, 11 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Эстонию, предложившую топить подозрительные торговые суда в Балтийском море, поддерживает какая-то из европейских стран. Об этом помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил журналистам.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намерение Таллина он назвал отвратительным. По словам Патрушева, такому решению нужно противодействовать, а для этого необходима более подробная информация.

«Сама Эстония не может реализовать, значит, за ней кто-то стоит. Надо понять, получить более подробную информацию, как противодействовать», — сказал Патрушев.

В беседе с «Известиями» советник предположил, что Эстонию поддержала Великобритания. По его словам, вряд ли все страны Запада одобряют такую инициативу.

«Думаю, скорее всего, это европейские страны. Могу предположить, что Великобритания, но точной у меня информации нет», — сказал Патрушев.

Законопроект, принятый эстонским парламентом 10 апреля, наделяет силы обороны и ВМС правом применять военную силу к торговым судам, заподозренным в намерении повредить подводные кабели и иные инфраструктурные объекты.

По словам председателя парламентской комиссии по обороне Калева Стойческу, такое право должно быть использовано только в самом крайнем случае. Например, при угрозе жизни многих людей или во избежание катастрофы. Он подчеркнул, что перед затоплением экипаж подозрительного судна эвакуируют.