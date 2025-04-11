Балашиха, Московская область, 11 апреля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Здесь же покоятся бабушка исполнителя и ещё несколько его близких.

Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

За час до прибытия гроба очередь из поклонников Паши Техника начала собираться у кладбища, фанаты ждали у главного входа. После церемонии прощания в храме Петра и Павла в Лефортово к месту захоронения также отправились многие почитатели таланта музыканта.

В последний путь артиста провожали около 500 человек. Его похоронили в белом гробу.

Директор Паши Техника Марк Яровный показал в Telegram-канале кадры с траурной церемонии.

«Прощай, легенда! Царствие небесное», — сказал Яровный, когда гроб с телом музыканта опускали в землю.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта 40-летнего рэпера экстренно госпитализировали в Таиланде и ввели в искусственную кому. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался. 9 апреля тело рэпера доставили из Таиланда в Москву.

В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточнённая пневмония.

Церемония прощания с исполнителем прошла в храме Петра и Павла в Лефортово. Проводить Пашу Техника в последний путь пришли сотни людей. Среди них близкие и поклонники музыканта, в том числе родители рэпера, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук).

На протяжении всей церемонии поклонники рэпера скандировали имя музыканта у входа в церковь. За территорией храма также собиралась очередь из людей, желавших проститься с исполнителем.