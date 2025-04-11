Киев, 11 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Верховная рада продлит действие военного положения на Украине и после 8 мая, заявил 11 апреля спикер Рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщает издание «Страна. ua».

gov.uk

8 мая истечёт срок действия указа, которым в феврале действие военного положения на Украине было в очередной раз продлено на три месяца.

Также будет продлена и мобилизация в ВСУ, предположил Стефанчук. Военный конфликт продолжается, отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов о проведении президентских выборов (в нарушение конституции страны отменённых под предлогом военного положения), Стефанчук сказал, что выборы нужно проводить «после победы». Это подтвердит, что Украина является «демократической страной», добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Путин ранее неоднократно отмечал, что отменивший выборы лидер киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным главой государства, что затрудняет подписание каких-либо соглашений с Украиной. 27 марта президент России предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил глава государства.

Трамп также неоднократно заявлял о необходимости новых выборов на Украине. Кроме того, он отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%.