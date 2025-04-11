Москва, 11 апреля, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ внёс бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева в реестр иностранных агентов. Об этом 11 апреля сообщается на сайте ведомства.

Юрий Сомов/РИА Новости

«Козырев распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — сказано в публикации.

Помимо этого, бывший министр распространял недостоверные сведения, направленные на формирования негативного образа Вооружённых сил России. По данным ведомства, он выступал против проведения спецоперации на Украине, взаимодействуя с иностранными площадками. На данный момент Козырев проживает за пределами РФ.

Также в регистр иностранных агентов попали правозащитница Анна Каретникова, литературный критик Николай Эппле, а также украинская журналистка Дарья Счастливая. Все перечисленные лица выступали против СВО, распространяли фейки о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта диджей Артём Бровков, историк Ирина Щербакова, спортивный комментатор Александр Шмурнов и интернет-проект «Объектив» были признаны иностранными агентами. В ведомстве уточнили, что все они участвовали в создании и распространении материалов иностранных агентов.

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