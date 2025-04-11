Красноярск, 11 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Атомный ледокол «Арктика» едва не снёс палатку со спящим рыбаком на Енисее. Об этом 11 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.

РИА Новости/Павел Львов

Мужчина, по-видимому, уснул после рыбалки, и звук разворачивающегося поблизости одного из крупнейших в мире ледоколов не мог его разбудить, отметили авторы.

На опубликованных кадрах слышно, как двое других находившихся поблизости рыбаков обсуждают ситуацию.

«Он (ледокол. — Прим. ред.) прямо на палатку едет, иди буди его быстрее», — сказал один из рыбаков.

Ледокол немного изменил маршрут и прошёл в нескольких метрах от палатки, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, в марте сотрудники МЧС спасли 52-летнего рыбака, который провалился под лёд на Волге в Татарстане. Проведение операции осложнял тонкий лёд. Вытащить рыбака удалось только на судне на воздушной подушке. Спасатели передали пострадавшего врачам. У мужчины диагностировали переохлаждение.

В феврале в Охотском море у берегов Сахалинской области около 300 рыбаков оказались на отколовшейся и начавшей дрейфовать льдине. МЧС провело спасательную операцию. При этом спасатели рассказали, что часть рыбаков отказывались покидать льдину до тех пор, пока им не удастся поймать рыбу.