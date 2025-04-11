Вашингтон, 11 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. России необходимо «начать действовать», чтобы урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о встрече своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и президента РФ Владимира Путина.

Global Look Press/Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Дональд Трамп

«России нужно начать действовать. Слишком много людей погибает — тысячи каждую неделю — в этой ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была начаться и которой бы не было, если бы я был президентом!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля. Он также сообщил, что американец вскоре встретится в российским лидером Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля, от этой встречи не стоит ждать прорывных результатов.

18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом Путин поддержал предложение о 30-дневном моратории Москвы и Киева на удары по объектам энергетики. При этом глава российского государства подчеркнул необходимость обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, однако в тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. Более того, число украинских атак растёт, сообщили 5 апреля в МО РФ.

Путин неоднократно подчеркивал, что Кремль заинтересован в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Белый дом ожидает прекращения огня на Украине для продолжения переговоров с Россией. Она подчеркнула, что дальнейшая динамика в переговорах по другим вопросам невозможна, пока не будет достигнута договорённость по украинскому конфликту.

9 апреля Трамп в беседе с журналистами заявил о готовности встретиться с Путиным. По мнению галвы Белого дома, стороны должны дойти до принятия подобного решения.

Днем ранее, 8 апреля, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия готова к серьёзным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но не позволит использовать диалог для перевооружения ВСУ.