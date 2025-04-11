Лондон, 11 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. В скором времени мировой рынок кофе может рухнуть. Такое мнение выразил глава итальянской кофейной компании Lavazza Антонио Баравалле в беседе с британской газетой The Financial Times (FT).

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«Когда я вижу эспрессо за три-четыре фунта (330-440 рублей. — Прим. ред.) в Лондоне или капучино за восемь (875 рублей. — Прим. ред.) в Нью-Йорке, я понимаю, что должен быть какой-то предел. Это как с Нью-Йоркской фондовой биржей: растёт, растёт, растёт, и ты понимаешь, что рано или поздно всё рухнет», — отметил он.

В издании уточнили, что рост цен связан со стихийными бедствиями в Бразилии и Вьетнаме, которые являются крупнейшими производителями кофейных зёрен. Более того, в материале указано, что рост цен может продолжиться.

Уточняется, что из-за роста цен производители переходят к закупке более дешёвых сортов кофе, а также перекладывают часть своих затрат на потребителей.

7 марта агентство Reuters сообщило, что мировая торговля кофе почти остановилась из-за того, что продавцы напитка сократили закупки кофейных бобов до минимума в связи с резким ростом цен на них. По данным агентства, рост цен обусловлен снижением объёмов производства в традиционных регионах произрастания кофейного дерева, включая Бразилию. В то же время, по некоторым прогнозам, цены могут упасть к концу года на 30%, поскольку высокая стоимость напитка сдерживает спрос на него.

В декабре 2024 года гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что в 2025 году россияне могут столкнуться с новым скачком цен на кофе. Причиной назван рост биржевых цен на арабику и робусту, которые достигли рекордных отметок.