Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время своего визита в Россию посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на слова председателя еврейской общины.

Алексей Даничев/РИА Новости

По данным газеты, Стив Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге, где встретился с главным раввином города Менахем-Мендл Певзнером и председателем еврейской общины Марком Грубаргом. Отмечается, что встреча прошла в теплой, дружественной атмосфере. На встрече присутствовали супруга Уиткоффа и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В знак уважения главы общины вручили спецпосланнику американского президента мацу и кошерное вино. В ходе беседы председатель общины обсудил с Уиткоффом недельную главу Торы «Цав» и пригласил его остаться в Петербурге на один день, чтобы отпраздновать пасхальный седер вместе с общиной.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля. Он также подтвердил, что американец встретится в российским лидером Владимиром Путиным. По словам официального представителя Кремля, от этой встречи не стоит ждать прорывных результатов.

Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провел переговоры по возвращению экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Они прошли успешно, а после Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф 13 марта встретился в Москве с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи представитель американской стороны передал РФ дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.