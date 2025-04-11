Москва, 11 апреля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. В Москве завершилась церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым). Проститься с исполнителем в храм Петра и Павла в Лефортово пришли сотни людей.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди них близкие и поклонники музыканта, в том числе родители рэпера, его бывшая супруга Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук), пианист Лука Сафронов-Затравкин и директор Марк Яровный.

На протяжении всей церемонии поклонники рэпера скандировали имя музыканта у входа в церковь. За территорией храма также собиралась очередь из людей, желавших проститься с исполнителем.

Как передавало ИА Регнум, поклонники рэпера начали собираться у храма задолго до официального начала церемонии, которая была назначена на 12:00 мск. Большая часть собравшихся — молодые люди, многим нет 18 лет.

Толпа желающих проводить кумира в последний путь перегородила дорогу, из-за этого в районе храма образовались пробки. Первым из публичных лиц на церемонии появился сын художника Никаса Сафронова Лука. Именно он занимался организацией прощания с Техником.

Музыкант умер 4 апреля в больнице тайского Пхукета, ранее в тот же день он пережил клиническую смерть. Почти неделю он находился в коме ― исполнителя в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 27 марта. Позднее стало известно, что музыкант проходил курс лечения в реабилитационном центре.

Рэперу было 40 лет. 9 апреля тело Паши Техника доставили из Таиланда в Москву.

В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония. При этом экс-супруга Павла Ева Карицкая обвинила в смерти Техника его новую подругу, которая обеспечивала рэпера большой дозой запрещённых препаратов. Именно после их приёма, по её словам, исполнитель оказался в больнице.