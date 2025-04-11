Анкара, 11 апреля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Мир на Ближнем Востоке будет возможен только после создания Палестинского государства. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Global Look Press/Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

«Мир на Ближнем Востоке возможен только на основе решения о двух государствах. Он зависит от создания свободного, суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Я ещё раз призываю международное сообщество, Совет Безопасности ООН остановить кровопролитие и занять сторону палестинского народа», — отметил он.

Турецкий лидер также уточнил, что он находится в контакте с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу ситуации в Сирии.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Эрдоган назвал абсурдом заявления американской администрации о переселении палестинцев из сектора Газа. Турецкий лидер подчеркнул, что палестинцы не покинули Газу в течение 471 дня, несмотря на жестокость Израиля, и продолжат жить на своей земле. Эрдоган указал, что Палестина с Газой, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом принадлежит палестинцам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Москва выступает за то, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно опираться на признание Израилем Государства Палестина.