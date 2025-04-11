Москва, 11 апреля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником в московском районе Лефортово сопровождалась задержаниями, сообщили в правоохранительных органах «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Больше пяти человек задержали во время прощания, один из них запускал дрон на территории храма», — уточнил собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что из-за запущенного беспилотника у храма Петра и Павла в Лефортово, где проходила церемония, задержали основателя проекта «Выжившие» Максима Урядова. Находясь в автозаке, он написал в соцсетях, что полицейские «работают чётко», его «упаковали быстро».

Ещё до начала церемонии ворота храма закрыли. Поклонники рэпера перелезали через забор. Задержания начались, когда полиция попыталась расчистить дороги вокруг храма от скопления людей. На помощь полицейским прибыл отряд ОМОНа.

Проститься с Техником (настоящее имя Павел Ивлев), который считается одним из легендарных исполнителей российского андеграунд-рэпа, пришли больше тысячи человек. Среди них было много молодёжи, в том числе до 18 лет. В районе храма образовались пробки, было затруднено движение трамваев.

Первым из публичных лиц на церемонии появился сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин, который организовал церемонию. Среди пришедших были родители, друзья, бывшая жена рэпера Ева Карицкая (Карина Мельничук), директор Марк Яровный, коллеги артиста Алексей Самсонов (Metox) и Давид Нуриев (Птаха).

Музыкант умер 4 апреля в больнице тайского Пхукета в возрасте 40 лет. В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели «острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония». По словам Карицкой, ответственность за смерть Техника лежит на его новой подруге, которая обеспечивала рэпера большой дозой запрещённых препаратов. После их приёма он оказался в больнице и впал в кому.

Сафронов-Затравкин назвал произошедшее с Техником огромной трагедией. По его словам, друзья рэпера не давали ему долечиться и прийти в себя, потому что в измененном состоянии он давал им «деньги и хайп».