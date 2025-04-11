Шебекинский район, Белгородская область, 11 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. Житель Белгородской области погиб в результате целенаправленного удара беспилотника ВСУ по грузовому автомобилю. Об этом 11 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Алексей Куденко/РИА Новости

Инцидент произошёл в Шебекинском округе, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по грузовому автомобилю в районе села Мешковое в Шебекинском округе. От полученных ранений мужчина скончался на месте», — заявил Гладков.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных граждан, интенсифицировались. Так, 10 апреля дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. В результате атаки один человек погиб.

В тот же день четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили ранения после атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Суземском районе Брянской области.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за предшествовавшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.