Москва, 11 апреля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Суд оштрафовал журналистку Ксению Ларину (настоящее имя — Оксана Баршева) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Кадр из видео Ксения Ларина (Оксана Баршева, признана в РФ иноагентом)

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Баршева Оксана Андреевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба суда в Telegram-канале.

Другие подробности нарушения журналисткой, ранее работавшей на радиостанции «Эхо Москвы», не приводятся. В 2023 году Ксения Ларина была признана Минюстом РФ иноагентом. В настоящий момент она проживает за пределами РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее суд в Москве оштрафовал рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) за нарушение правил деятельности иностранного агента.