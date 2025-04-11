Каир, 11 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Два самолёта с российскими гражданами, освобождёнными после задержания по подозрению в причастности к террористической деятельности, вылетели из Туниса. Об этом 11 апреля сообщили в посольстве России в Тунисе.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Оба (рейса. ― Прим. ред.) вылетели», ― процитировало «РИА Новости» представителя дипмиссии.

В посольстве добавили, что с российскими туристами всё в порядке, они находятся в приподнятом настроении. Консульские сотрудники помогли им в оформлении документов для выезда из страны.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года туристы из РФ отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Спустя несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

В декабре того же года в российском посольстве в стране заявили, что россияне попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром. Дипломаты сообщили, что этот район находится под особым контролем местных сил безопасности из-за присутствия там террористических ячеек.

30 января в посольстве РФ в Тунисе сообщили, что задержанных подозревают в причастности к терроризму. Отмечалось, что всех неоднократно допрашивали следователи, но обвинений не предъявили. Россияне находились в пяти разных пенитенциарных учреждениях, всем им предоставили адвокатов и переводчиков.

В марте 2025 года родственник одного из задержанных сообщал, что доступ к ним значительно усложнился, а установить с ними связь практически невозможно.

11 апреля следственный судья Туниса принял решение об освобождении 11 задержанных россиян. Других подробностей адвокат не сообщила. По информации местных СМИ, решение об освобождении принято в результате следствия, в ходе которого была доказана непричастность туристов из РФ к терроризму.