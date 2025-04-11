Москва, 11 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про выгул робособак, антифестиваль корюшки и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Центральный федеральный округ

В Москве появилась новая нервирующая ситуация, и, как ни странно, это лошади. «Москва на максималках» пишет, что жители Патриарших прудов жалуются на стук копыт и навозные кучи: все из-за популярности конных прогулок, которые обычно проходят по вечерам. Как оказалось, у жильцов элитных квартир очень необычные проблемы.

«Костромская сорока» рассказывает о странном преступлении. Костромича случайно закрыли в торговом центре. Он быстро понял, как из этого извлечь выгоду, хотя и сомнительного характера: обошел магазины, вынул, где смог, из касс выручку, захватил новый телефон, а после открытия ТЦ ушел. Одного не учел: камеры видеонаблюдений не выключают по ночам. Мужчину задержали.

«Калужский мечтатель» удивляется: в Калуге ещё не открыли строящуюся поликлинику, но уже успели её обокрасть. Также странно, что дорогое оборудование не тронули, вытащив два недорогих медицинских изделия. Каких именно, впрочем, не уточняется.

Северо-Западный федеральный округ

Петербургский музей «Арт и факты» открыл вакансию выгульщика робособаки. «Страновед» передает: надо гулять по территории музея с робопсом, демонстрировать посетителям его умения и «следить, чтобы робособака не застревала в неожиданных местах». И еще он должен прислушиваться, не говорит ли она фразу «I’ll be back».

Мурманский ЗАГС решил, что полночь — отличное время для бракосочетаний. И был прав, потому что речь идет про разовую акцию в День семьи, любви и верности. 6 июня ЗАГС будет работать до полуночи, а запись открывается уже на днях. «Полярный дозор» напоминает, что Мурманск находится за полярным кругом, поэтому полночь в начале июня ничем не отличается от дня.

Приволжский федеральный округ

«ЧП Тольятти» рассказывает, что ученик лицея спрыгнул со второго этажа. Причиной вроде бы стал спор — за сто рублей. Ученик спор выиграл и заодно сломал ногу. Бедолагу увезли на скорой.

Жители Кузнецка в Пензенской области пожаловались в администрацию на мусор, который навален на кладбище, и узнали, что кладбища-то и нет. Оно несанкционированное, хотя немаленькое. «Пенза наизнанку» пишет, что кладбище находится в лесу. Поэтому проблему с мусором и покойниками поручено решить… лесникам.

«Злой самаритянин» удивляется смекалке жителей Самарской области. Один выложил в интернете объявление о продаже палки для битья крапивы. За 1500 рублей. В объявлении указано, что палка идеальна «для тех, кто ценит удобство, точность и силу урона по крапиве».

Такая палка, кажется, пригодилась бы владельцу автомобиля в башкирском Благовещенске, который слишком громко слушал попсовую музыку. В итоге толпа мужчин накинулась на громкую машину и побила — руками и ногами. «Самые непримиримые меломаны живут в Башкирии», — комментирует «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

В Волгограде недовольны новыми трамваями. Поездка на них похожа на аттракцион: пассажиров болтает по салону так, что и сидящим приходится держаться за поручни. «Новости Волгограда» передают, что от поездок у людей болит голова, появляется тошнота и слабость. Но, возможно, проблема не в трамвае, а в старых рельсах.

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольская девушка после бурной ночи со знакомым решила обелить свою репутацию и заявила об изнасиловании. Следователи быстро вывели ее на чистую воду. «Хотела избежать слухов о низкой социальной ответственности, но в глазах односельчан стала еще и уголовницей», — отмечает «В курсе».

Уральский федеральный округ

В Челябинске насчитали 1700 незаконных киосков и павильонов. Причем постоянно говорится об их сносе. Вероятно, сносить надо не единицами и даже не десятками, а сотнями, считает «Челябушка». Иначе проблему такого «космического масштаба» не решить.

«Бажовский сказ» передает, что в Екатеринбурге есть две крупные писательские организации. Они не только конкурируют, но и прямо-таки враждуют, потому что спорят за особняк на улице Пушкина, в котором обе прописаны. Одна организация — от Союза писателей России. Другая — от Союза российских писателей. Было бы здорово, если бы спор решили книгами: кто талантливее опишет конфликт.

Нетривиальную находку в пасхальном куличе сделала жительница Салехарда. Нашла в нем гвоздь, пишет «Мой Салехард». К счастью, почувствовала его языком и не проглотила.

Сибирский федеральный округ

Солдата с шестью пальцами изобразили на баннере, висящем в преддверии Дня Победы на здании минобразования Алтайского края. «Инцидент Барнаул» пишет, что причиной, вероятно, стал искусственный интеллект. Вопрос без ответа: что мешало использовать одно из миллионов архивных фото?

Дальневосточный федеральный округ

Уникальный в своем роде фестиваль корюшки прошел в Хабаровском крае. На «Народной рыбалке на Амуре» ухитрились поймать только две крошечные рыбки. «Сводка Хабаровск» удивляется, а между тем это рекорд. Приз за рыбок дали: лодочный мотор.

В Якутии в полицейский изолятор привели нетрезвого спортсмена. Он оказался буйным и пробил стену, передают «Дальневосточные ведомости». Увы, стена была всего лишь в соседнюю камеру.

Бахилы или жизнь! Такая дилемма неожиданно возникла на Камчатке. «Мачо с Авачи» пишет, что родственники пожилой женщины вызвали для неё скорую помощь, а когда медики прибыли, не пустили их. Потому что медики были без… бахил.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 18 апреля.