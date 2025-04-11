Москва, 11 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Экономический блок правительства РФ внимательно следит за последствиями пошлин президента США Дональда Трампа и делает всё для минимизации их эффекта для страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

«Нам необходимо это очень внимательно отслеживать с точки зрения наших интересов. Насколько принимаемые меры Трампа могут повлиять и насколько чехарда в мировой экономике может повлиять на наши экономические успехи», — отметил спикер Кремля.

Он добавил, что российские экономические ведомства отслеживают ситуацию, чтобы минимизировать этот «международный экономический шторм».

При этом Песков отметил, что каждый глава государства проводит ту политику, которую он считает выгодной и целесообразной.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, а Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России и Белоруссии в данном списке нет. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер позже заявили и в Евросоюзе.

10 апреля Трамп повысил пошлины на товары из Китая со 125% до 145%. Причины повышения в Белом доме не уточнили. 11 апреля Пекин также увеличил пошлины на товары из США с 84% до 125%.