Москва, 11 апреля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев не собирался проводить встречу со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, который находится с визитом в России.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Николай Патрушев

«Нет, не планирую», ― сообщил Патрушев журналистам.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США. По его словам, на встрече будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Песков допустил, что будет затронута тема возможной встречи глав России и США.

Представитель Кремля отметил, что встреча Путина с Уиткоффом является для России возможностью передать свои озабоченности главе Белого дома Дональду Трампу. При этом Песков не стал называть визит спецпредставителя президента США в РФ судьбоносным. По его словам, прорывов ожидать не стоит.

Ранее встречу с Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге провёл глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провел переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, а после Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф 13 марта встретился в Москве с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи представитель американской стороны передал РФ дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а российский лидер, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.