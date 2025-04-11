Москва, 11 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Уникальная выставка состоится в императорском фойе Большого театра перед церемонией вручения премии BraVo 15 апреля. До начала красной дорожки гости мероприятия смогут увидеть коллекцию императорского фарфора, после долгих лет возвращенную в Россию.

Из коллекции императорского фарфора Владимира Голубева

Экспонаты выкупали из музеев по всему миру. В Россию их привёз меценат и общественный деятель Владимир Голубев. На выставке будут представлены легендарные «военные» тарелки, ставшие визитной карточкой коллекций русских монархов, а также парадные вазы и живописные пласты времен Александра I и Николая I и другие предметы русского фарфора с батальными сценами.

Коллекция мецената Голубева — самая обширная не только в России, но и во всем мире. Помимо неё общественный деятель покажет эксклюзивный альбом о своей коллекции фарфора «На славу России и наших военных воспоминаний…».

Из коллекции Владимира Голубева

Ещё одним экспонатом выставки станет подлинник картины художника Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» из коллекции Меди Дусса. Работа относится к раннему реалистическому периоду в творчестве автора и отличается от его привычной манеры. Интерактивная выставка покажет не только эскизы и картины Кандинского — впервые в истории полотно мастера оживит одноименный искусственный интеллект от «Сбера» — Kandinsky.

Выставка проходит в Большом театре в день музыкальной церемонии неслучайно — в этом году гала-концерт премии BraVo, который состоится в рамках празднования 25-летия «Радио Monte Carlo», соединит классику и современность. Также она выразит дань уважения героям России, защищавшим ее во все времена. Кроме того, в этот раз гостями церемонии впервые станут ветераны и жены бойцов СВО — подопечные фонда «Защитники Отечества».