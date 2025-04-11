Москва, 11 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Савёловский суд Москвы 11 апреля арестовал начальника управления по Центральному федеральному округу «Военно-строительной компании» Матвея Иванова по делу о взятке и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

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«Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Матвея Маратовича, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 1 месяц 17 суток», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства защитников об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определённых действий. Другие подробности дела не уточняются.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москве вышел на свободу осужденный экс-руководитель продовольственного управления Минобороны России Александр Бережной, которого приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы за хищение более 20 млн рублей. Этот срок экс-чиновник отбыл в следственном изоляторе (СИЗО), поэтому был освобождён в зале суда.

Также по решению суда заместитель Бережного полковник Александр Вакулин получил девять лет и шесть месяцев колонии, а сотрудник того же управления подполковник Алексей Гринюк был приговорён к десяти с половиной годам. Начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу, гражданский специалист Юрий Решетников получил десять лет.

Фигуранты дела были задержаны и арестованы в 2017 году. Они получали взятки от предпринимателя за завышение цен на оборудование для армейских кухонь и столовых, передвижных пекарен и другой спецтехники.