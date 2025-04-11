Москва, 11 апреля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Не стоит ждать прорывных результатов от встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Об этом 11 апреля заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

Evelyn Hockstein/AP/TASS Стив Уиткофф

По словам пресс-секретаря российского лидера, предстоящие в Санкт-Петербурге переговоры будут посвящены поиску почвы для нормализации двусторонних отношений. Песков также допустил, что будет затронута тема возможной встречи глав России и США.

«Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург 11 апреля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с ним в гостинице «Гранд Европа». Подробности их беседы не раскрываются.

Ранее спецпосланник Трампа дважды встречался с Путиным. Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провёл переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, после чего Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвинённого в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Там состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с президентом РФ.

В Кремле сообщили, что в ходе встречи представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для главы Белого дома Дональда Трампа.