Москва, 11 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Опыт специальной военной операции должен быть учтён при подготовке военных моряков и разработке тактики действия Военно-морского флота (ВМФ). Об этом 11 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учётом опыта специальной военной операции», — сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ.

Глава государства отметил, что необходимо развивать выпуск российских беспилотных авиасистем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов. Также Путин обратил внимание на необходимости запуска серийного производства безэкипажных подводных и надводных катеров.

По словам российского лидера, все беспилотные летательные аппараты должны быть интегрированы в единый разведывательно-ударный контур, который будет связан со спутниковой группировкой.

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