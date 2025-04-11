Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты Америки продолжают скрупулёзную работу. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представитель Кремля добавил, что стороны доводят свои позиции друг до друга.

«Продолжается работа, идёт обмен мнениями. Происходит процесс нормализации отношений», ― отметил Песков.

Он также отметил, что встреча президента Росси Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом является для России возможностью передать свои озабоченности главе Белого дома. Представитель Кремля отметил, что встреча продлится столько, сколько потребуется главе государства.

При этом Песков не стал называть визит Уиткоффа в РФ судьбоносным. По его словам, прорывов ожидать не стоит.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург 11 апреля. Песков сообщил, что Путин встретится со спецпосланником президента США. По его словам, на встрече будут обсуждаться аспекты украинского урегулирования. Песков допустил, что будет затронута тема возможной встречи глав России и США.

Ранее встречу со Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге провёл глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провел переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, а после Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвиненного в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

В следующий раз Уиткофф 13 марта встретился в Москве с российскими представителями высокого ранга, а затем — с Путиным. По словам Пескова, в ходе встречи представитель американской стороны передал РФ дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а российский лидер, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.