Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом, прибывшим в Санкт-Петербург, чтобы обсудить тему Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Администрация Президента России

По его словам, переговоры — часть продолжающейся кропотливой работы, направленной на урегулирование конфликта. Уиткофф передаст российскому лидеру какую-то информацию от американского президента Дональда Трампа, пояснил представитель Кремля.

«Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», — сказал Песков.

Путин, в свою очередь, сможет через Уиткоффа передать свои озабоченности американскому коллеге. Ограничений по таймингу переговоров нет, добавил он.

«Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину», — сказал Песков.

Он допустил, что также будет затронута тема возможной встречи глав России и США.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился с Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Петербурге. О подробностях встречи не сообщалось.

Ранее спецпосланник Трампа дважды встречался с Путиным. Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провёл переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, после чего Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвинённого в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Там состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с президентом Путиным. В Кремле сообщили, что в ходе встречи представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине, а Путин, в свою очередь, передал ему «дополнительные сигналы» для Трампа.

Кроме того, Уиткофф участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде 24 марта. Через несколько дней, 3 апреля, спецпосланник Трампа принял в Вашингтоне главу РФПИ Дмитриева, возглавлявшего делегацию РФ на переговорах.