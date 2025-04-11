Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. В ближайшее десятилетие на развитие Военно-морского флота (ВМФ) России предусмотрено 8,4 трлн рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Виталий Невар/РИА Новости

«Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей предусмотрено 8 трлн 400 млрд рублей. Эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений», — отметил он, выступая на совещании по вопросам развития ВМФ РФ.

Глава государства также уточнил, что за последние пять лет в России было построено 49 военных кораблей.

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Как передавало ИА Регнум, 27 марта Путин в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске заявил, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы, которой страна является на протяжении нескольких веков. Президент добавил, что будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей, будут улучшаться их характеристики, чтобы они отвечали требованиям сегодняшнего дня.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 19 марта заявил, что качественное обновление российского подводного флота позволит эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы, отражать любое военно-политическое давление извне. Министр отметил, что мощь и технологичность российского подводного флота являются результатом достижений отечественной научно-инженерной мысли, самоотверженного труда ученых, кораблестроителей и рабочих.