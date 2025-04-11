Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Все беспилотники должны быть интегрированы в единый разведывательный комплекс РФ, заявил 11 апреля на совещании по развитию Военно-морского флота президент Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

Необходима тесная интеграция всех систем морской разведки, беспилотных и спутниковых, отметил глава государства.

Разработка и выпуск отечественных беспилотных, авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов, а также их серийное производство принципиально важны для качественного развития флота, подчеркнул Путин.

«Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности, должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой», — заявил президент.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания глава государства подчеркнул, что ВМФ играл и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Россия уделяет приоритетное внимание развитию ВМФ, подчеркнул он.

В июне 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. Спустя месяц Путин поручил утвердить национальный проект по беспилотникам. В августе 2023 года Андрей Белоусов, занимавший тогда пост первого вице-премьера, сообщил о готовности нацпроекта.

В декабре 2024 года Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству обеспечить ускоренное развитие беспилотной авиации, чтобы Россия добилась в этой отрасли технологического лидерства. Глава государства отметил, что особого внимания требует вопрос подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в регионах.