Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Россия довела до 100% долю современного вооружения в морских стратегических ядерных силах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Лев Федосеев/ТАСС

Он подчеркнул, что укрепление отечественного флота в ключевом сегменте стратегических и ядерных сил является одной из приоритетных задач. Эти силы служат важнейшей гарантией безопасности России и сохранения глобального баланса, пояснил президент.

«В этой связи, конечно, хочу отметить, что сейчас доля современных образцов вооружения и техники в морских стратегических ядерных силах составляет в России уже 100%», — сказал Путин.

По его словам, этот показатель должен сохраняться и в дальнейшем. Также следует наращивать серийный выпуск современных кораблей различных классов, оснащённых новыми системами управления и передовой техникой — высокоточным и гиперзвуковым оружием, роботизированными комплексами, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске Путин заявил, что Россия сделает всё, чтобы сохранять статус мощной морской державы. В частности, будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей, а их характеристики будут улучшаться в соответствии с требованиями сегодняшнего дня.

Корабли — это оружие, которое должно составлять основу стратегической безопасности РФ, подчеркнул президент.