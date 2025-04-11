Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. За прошедшие пять лет построено 49 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, на совещании по развитию ВМФ России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На российских верфях от Калининграда до Владивостока идет серийное производство надводных кораблей и новых подводных ракетоносцев. В том числе новейших проектов «Борей А» и «Ясень-М». На эти цели направлены значительные средства. За последние пять лет построено 49 кораблей различных классов», — рассказал президент.

Российский лидер отметил, что динамика меняющейся обстановки в мире и развитие технологий требуют формирования нового облика ВМФ. Путин подчеркнул, что российские корабли должны быть в состоянии решать весь комплекс стоящих перед ними задач, ведь ВМФ играет важную роль в защите национальных интересов страны.

«В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8,4 трлн рублей, и эти средства должны быть учтены при формировании государственной программы вооружений», — сказал Путин.

Как следует из отчета, опубликованного Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук, Россия по итогам 2024 года сохранила за собой третье место в мировом рейтинге военного кораблестроения. При этом индекс увеличился до 12 516 с 11 084 баллов в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, в июне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что до конца 2024 года ВМФ РФ получит 50 новых кораблей, в том числе лодки, малые ракетные корабли, суда обеспечения. Особое внимание уделяется фрегатам и корветам, способным работать в дальней морской зоне. В 2023 году в состав ВМФ России вошли 32 корабля.