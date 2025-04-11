Санкт-Петербург, 11 апреля, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Военно-морской флот играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России, заявил 11 апреля на совещании по развитию ВМФ в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Военно-морской флот играл и играет важнейшую роль в обеспечении обороны и безопасности России, защите её национальных интересов», — сказал глава государства.

В ходе совещания будут определены первоочередные задачи развития флота, отметил Путин. Россия уделяет приоритетное внимание развитию ВМФ, подчеркнул он.

«Сегодня здесь, в Петербурге, исторической морской столице России, рассмотрим вопросы, связанные с укреплением и развитием военно-морского флота. Определим ряд приоритетных задач на будущее, посмотрим, разумеется, со всех сторон на развитие кораблестроения», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта в разговоре с моряками атомной подводной лодки «Архангельск» в Мурманске президент заявил, что Россия будет делать всё, чтобы поддерживать статус мощной морской державы. Путин добавил, что будет продолжаться строительство новых надводных и подводных кораблей и улучшаться их характеристики.

21 марта помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил развитие Военно-морского флота с представителями федеральных министерств и ведомств, а также соответствующих организаций. На заседании отмечалось, что стратегия развития ВМФ будет основана на базовых принципах строительства флота, учитывать опыт спецоперации, современное состояние и прогноз развития военно-политической обстановки в мире.