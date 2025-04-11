Житомир, Украина, 11 апреля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. В Житомирской области на западе Украины толпа бросила директора больницы в мусорный бак из-за решения закрыть неврологическое отделение. Об этом 11 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

кадр из видео

«В Житомирской области директора больницы бросили в мусорный бак из-за закрытия отделения», — сказано в публикации СМИ в Telegram-канале.

Отмечается, что на митинге против реорганизации неврологического отделения и увольнения сотрудников собрались около 100 украинцев. Протестующие требовали от директора медучреждения Сергея Демуса публично объяснить своё решение.

Митингующие нашли Демуса на территории больницы. К нему подошли двое мужчин в военной форме и затолкали директора в мусорный бак. После чего на место подошли сотрудники полиции и помогли ему выбраться из контейнера. По итогу Демус отменил свой приказ о реорганизации отделения.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года бывшего заместителя министра здравоохранения Украины Михаила Загрийчука и десятерых врачей задержали по делу о торговле органами. Следствие также предполагает, что медики могли продавать места в очереди на трансплантацию, что позволяло Институту сердца получать органы для пересадок.