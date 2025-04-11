Тбилиси, 11 апреля, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Постановку с участием актрисы Чулпан Хаматовой отменили в день премьеры в Тбилисском русском драматическом театре имени Грибоедова в Грузии. Такое решение приняли организаторы, сообщила Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Чулпан Хаматова

Спектакль «Исцеление» должен был состояться 10 апреля. В администрации театра заявили, что не знают о причинах отмены, так как не имеют к ней отношения. В апрельском репертуаре на сайте театра постановки нет.

Причиной отмены были названы технические проблемы с декорациями, сообщил блогер Николай Левшиц (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале, ссылаясь на данные сервиса по продаже билетов.

«Большая команда до последнего прилагала усилия, чтобы показать сегодня спектакль, но декорации в постановке играют очень важную роль, без этого спектакль не может быть показан так, как задумали авторы», — процитировал он сообщение.

Указано также, что зрители могут вернуть деньги за билеты или прийти с ними на спектакль, который перенесли на 6 мая.

Как сообщало ИА Регнум, после начала российской спецоперации на Украине Хаматова переехала в Латвию. Она отметилась активными выступлениями против России, критикой СВО и оскорблениями в адрес русских, однако столкнулась с трудностями в попытке построить в Прибалтике театральную карьеру. Так, латвийские критики и журналисты разгромили её роль в спектакле «Стана глухих», поставленном режиссёром Алвисом Херманисом. Известная в стране журналистка Евгения Шафранек сравнила Хаматову с «диковинной обезьянкой».

Осенью 2024 года в интервью блогеру Мише Понятовскому Хаматова заявила, что её возвращение на родину возможно только в том случае, если российскому народу «сделают лоботомию», а к власти придёт «новый Горбачёв».