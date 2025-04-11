Алма-Ата, Казахстан, 11 апреля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты понимают, что глава киевского режима Владимир Зеленский ненавидит всех русских. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ.

Marin Ludovic/Pool/ABACA/TASS

Лавров напомнил, что в одном из интервью Зеленский сказал, что им движет ненависть к русским. При этом он подчеркнул, что ненавидит всех русских, а не только российского президента Владимира Путина.

«Ну и что, такому человеку даже гипотетически можно подумать отдать этих людей? Да ни за что и никогда! И это понимание тоже есть у администрации президента США Дональда Трампа, которая не раз публично говорила, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул, что Зеленский не раз негативно высказывался о русских и до начала спецоперации. Например, глава киевского режима предлагал «проваливать в Россию» всем, кто считает себя частью русской культуры.

По словам главы МИД, американская администрация считает невозможным возвращение Украины к границам 1991 года, поскольку на утраченных территориях проживают люди, которых Зеленский ненавидит.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что Зеленский в апреле 2014 года «рьяно защищал русский язык» и называл русских и украинцев братским народом. Однако после прихода к власти, когда ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом, продолжил российский министр, он указал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им «ради будущего своих детей и внуков валить в Россию». Лавров, отталкиваясь от озвученных фактов, заключил, что Зеленский неадекватен.