Лавров заявил, что США знают о ненависти Зеленского ко всем русским
Алма-Ата, Казахстан, 11 апреля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Соединённые Штаты понимают, что глава киевского режима Владимир Зеленский ненавидит всех русских. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания министров иностранных дел стран СНГ.
Лавров напомнил, что в одном из интервью Зеленский сказал, что им движет ненависть к русским. При этом он подчеркнул, что ненавидит всех русских, а не только российского президента Владимира Путина.
«Ну и что, такому человеку даже гипотетически можно подумать отдать этих людей? Да ни за что и никогда! И это понимание тоже есть у администрации президента США Дональда Трампа, которая не раз публично говорила, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом», — отметил дипломат.
Лавров также подчеркнул, что Зеленский не раз негативно высказывался о русских и до начала спецоперации. Например, глава киевского режима предлагал «проваливать в Россию» всем, кто считает себя частью русской культуры.
По словам главы МИД, американская администрация считает невозможным возвращение Украины к границам 1991 года, поскольку на утраченных территориях проживают люди, которых Зеленский ненавидит.
Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что Зеленский в апреле 2014 года «рьяно защищал русский язык» и называл русских и украинцев братским народом. Однако после прихода к власти, когда ему задали вопрос, что он думает о людях по ту сторону линии соприкосновения, он ответил, что есть люди, а есть «особи». Потом, продолжил российский министр, он указал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им «ради будущего своих детей и внуков валить в Россию». Лавров, отталкиваясь от озвученных фактов, заключил, что Зеленский неадекватен.