Москва, 11 апреля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Участники конкурса «Это у нас семейное» рассказали, как помогали и продолжают помогать развитию российской ракетно-космической отрасли. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба проекта.

Пресс-служба проекта «Россия — страна возможностей»

Представители старших поколений участников конкурса строили космодром Байконур, проводили инженерные расчёты перед полётами и были свидетелями первых запусков, а их дети и внуки сейчас работают над тем, чтобы электроника в космосе была исправной.

Прабабушка Ольга Николаевна из московской семьи полуфиналистов конкурса Арапочкиных, Вадеевых, Данилиных в 1959 году начала работать в Главном управлении строительства Минобороны СССР, которое осуществляло поставки строительных материалов на Байконур. За многолетнюю работу она была отмечена нагрудным знаком «Почётный строитель Байконура».

«В то время это была оперативная, практически круглосуточная работа. Отдел в ручном режиме контролировал отгрузки различных стройматериалов с заводов всего СССР и осуществлял контроль за бесперебойным снабжением строящихся объектов», — рассказала Ольга Николаевна.

Её дочь Елена Ренатовна в тот период была ещё ребёнком, она очень гордилась своей матерью. Участница конкурса рассказала, что Ольге Николаевне удавалось совмещать семейные заботы и работу. Несколько раз она ездила в командировки, чтобы на месте контролировать разгрузку особо ценных грузов.

«Стройка на Байконуре шла до конца 1970-х годов. Это был грандиозный проект. К моменту первых запусков стартовый комплекс был готов, но инфраструктура космодрома достраивалась ещё много лет. Мама рассказывала, что люди работали в сложных бытовых условиях, без выходных. Но все горели энтузиазмом, было ощущение причастности к большому и важному делу», — отметила Елена Ренатовна.

Ветеран Байконура дедушка Вадим Фёдорович из семьи Терехиных, Голыжбиных из Калуги служил в Ленинске (прежнее название города Байконур) в ракетных войсках с 1985 по 1990 год. Он присутствовал в том числе на первом пуске сверхтяжёлой ракеты-носителя «Энергия» в 1987 году, а также на первом запуске многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».

«Запуск «Энергии» стал сенсацией для мировой космонавтики, в городе творилось нечто невообразимое. Люди обнимали друг друга, поздравляли, выходили на улицы, организовывали праздничные гулянья», — рассказал Вадим Фёдорович.

Позднее он окончил Московский литературный институт и стал писателем, среди его произведений есть и стихи о космосе. Сейчас он занимает должность генерального координатора Ассоциации писателей БРИКС и главы Калужского областного отделения Союза писателей России.

Папа Иван из семьи полуфиналистов конкурса Щербаковых, Есюниных в течение 19 лет работает на Ижевском заводе микроэлектронных технологий регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Он награждён медалью им. академика С. П. Королёва за заслуги перед космонавтикой, а также почётной грамотой министерства промышленности и торговли Удмуртии.

«Космическая электроника используется в спутниках, ракетах и зондах для исследования космоса. Моя задача — проверить и откалибровать их так, чтобы они надёжно функционировали в суровых условиях космоса, которые включают экстремальные температуры, радиационное воздействие и вакуумную среду», — рассказал Иван.

Его сыновья Роман и Родион рассказали, что очень гордятся отцом. Они посещали завод, где он работает, и познакомились с производством. Также Роман и Родион отметили, что их отец — очень творческий человек и во внерабочее время любит петь и играть на баяне, гармошке или синтезаторе.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли.

Конкурс «Это у нас семейное» — самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. 32 команды из 26 регионов РФ получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле в Президентской академии в Москве начался форум семейных династий России. Цель проекта — популяризация семейных ценностей, содействие патриотическому воспитанию молодёжи и укрепление межпоколенческих связей. В работе форума принимают участие студенты, преподаватели, представители трудовых и военных династий, в том числе потомки военачальников Великой Отечественной войны. Особое внимание уделено участникам программы «Время героев».