Москва, 19 апреля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Каждую третью субботу апреля отмечается Всемирный день цирка. В 2025 году этот праздник приходится на 19 апреля. Его отмечают цирковые артисты по всей стране. Около тысячи артистов профессиональный праздник застанут на гастролях.

Росгосцирк

Многие цирковые династии путешествуют семьями. Именно поэтому создание хороших бытовых условий для артистов давно стало не роскошью, а необходимостью. В условиях гастролей местами, где артисты могут восстановить силы и отдохнуть, а также почувствовать себя как дома, становятся общежития. И не менее восьми из них будут капитально отремонтированы по новому национальному проекту «Семья» к 2030 году.

«Российский цирк — это неотъемлемая часть национального культурного кода, подлинный знак качества и всемирное достояние. Мы стремимся не только сохранять это великое искусство, но и создавать достойные условия для его развития», — подчеркнул генеральный директор «Росгосцирка» Сергей Беляков.

То, что с 2025 года капитальный ремонт общежитий для гастролирующих цирковых артистов происходит по нацпроекту «Семья», он назвал важным шагом к улучшению условий труда и жизни артистов.

«Ведь за кулисами каждого выступления — годы напряженного труда, упорных репетиций и полной самоотдачи. Наша задача — сделать всё возможное, чтобы артисты могли сосредоточиться на главном: создании уникальных номеров, способных вдохновлять, восхищать и дарить радость миллионам зрителей», — говорит гендиректор «Росгосцирка».

Истории артистов — яркое подтверждение тому, что цирковая профессия требует не только таланта, но и колоссальной самоотдачи. А создание для них достойных условий быта — не формальность, а необходимая поддержка тех, кто посвятил себя цирковому искусству.

«Мы живем там, где работаем. Даже в дороге создаем уют: заселяемся в цирковую гостиницу, везем с собой всё необходимое. Сейчас стало легче — условия становятся всё лучше, гостиницы ремонтируются. Переезды для нас — это не временные неудобства, а образ жизни», — рассказала заслуженная артистка РФ Виолетта Александрова-Серж.

Росгосцирк

Артистка родилась в цирковой семье и с раннего детства жила в гастролях. Смена школ, городов и репетиционных площадок стала для нее естественной частью жизни. Сегодня она работает с животными и воспитывает детей, которые тоже растут в дороге. Виолетта отмечает, что такая жизнь учит гибкости, делает детей открытыми и социализированными.

Лада Сарнадская вот уже более 30 лет выступает вместе с мужем Александром — в дуэте «Долли и Домино». Она шутит, что их, клоунов, уже меньше, чем космонавтов. Для неё это ремесло стало продолжением семейной традиции: Лада — артистка в третьем поколении. Её родители были эквилибристами, сестра дрессировала львов, бабушка была воздушной гимнасткой, а дед — знаменитым клоуном.

Росгосцирк

«Мы живём этим искусством и передаём знания ученикам. Гастроли — не всегда праздник, но артисты цирка умеют адаптироваться. Я сменила 64 школы до 10-го класса. Это сложно, но и даёт невероятную устойчивость», — говорит Лада Сарнадская.

Ещё один выдающийся деятель циркового искусства — заслуженный артист России, единственный в мире дрессировщик на протезах Виталий Смолянец.

Росгосцирк

«Новые города вдохновляют своей атмосферой, новые знакомства становятся источником дружбы и совместного творчества, а встречи со зрителями — самый ценный момент. Ради них всё и делается. Их эмоции, их светящиеся глаза — бесценны», — поделился он.

Свою карьеру в цирке Виталий начал в 1996 году с должности водителя — перевозил артистов и животных. Постепенно он прошёл все ступени профессии: стал рабочим по уходу, ассистентом дрессировщика, а затем создал собственный аттракцион с хищниками. Как подчеркнул Виталий, гастрольная жизнь для него — не просто работа, а призвание.

Как сообщало ИА Регнум, поддержка цирковых артистов — одно из новых направлений нацпроекта «Семья». Обновление общежитий для них началось в 2025 году и стало важным шагом в проявлении заботы о людях, которые дарят зрителям радость, вдохновение и веру в чудо.