Москва, 11 апреля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Путь из Москвы до Санкт-Петербурга по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ-1) будет занимать около 2 часов 15 минут. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«В Москве будет несколько остановок. Планируется, что это Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Это позволит пассажирам удобно доехать до ближайшей удобной станции. Поезда в перспективе будут ходить с интервалом до 15-20 минут. Время до Твери будет всего 39 минут, а время до Санкт-Петербурга — в районе 2 часов 15 минут», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Ликсутов добавил, что проект ВСМ-1 стартовал в 2024 году по решению президента России Владимира Путина. Он уточнил, что перевозить пассажиров будут отечественные поезда нового поколения, а также, по его словам, будет сделан акцент на комфорте и безопасности пассажиров как в поезде, так и на вокзале и станциях.

Запуск первой в России ВСМ Москва — Санкт-Петербург ожидается 1 апреля 2028 года.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года Путин заявил, что магистраль Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития ВСМ в стране. Он добавил, что реализация данного проекта позволит достигнуть нового уровня технологий и транспортных услуг, а также обеспечит население современными рабочими местами.

Позже, 1 января 2025 года, российский лидер поручил обеспечить принятие решений, необходимых для реализации проекта.

В сентябре 2024 года заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев рассказал, что стоимость билета на поезд ВСМ Москва — Санкт-Петербург составит 8905 рублей.