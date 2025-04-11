Берлин, 11 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Глава немецкого минобороны Борис Писториус выразил удивление из-за сообщений о существенных недостатках военной техники ФРГ, выявленных в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает Redaktions Netzwerk Deutschland (RND).

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«Я с удивлением принял к сведению сообщения СМИ о непригодности для Украины немецкой военной техники, потому что мы регулярно обмениваемся данными с нашими украинскими партнерами», — цитирует издание слова министра обороны ФРГ Писториус.

Как пишет издание, ссылаясь на внутренний документ бундесвера, украинская армия испытывает серьёзные проблемы с системами вооружения. Так, указывается, что танк Leopard требует больших затрат на ремонт, который часто невозможен на фронте, а немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 часто отказывает в работе.

Писториус же заявил, что подобные жалобы в МО ФРГ не поступали, а любая военная техника всегда может выйти из строя или больше не работать после трех лет боевого использования. При этом глава немецкого военного ведомства уточнил, что «свяжется со своим украинским коллегой» для обсуждения проблемы.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что поставляемая на Украину западная военная техника хуже старой советской. Он назвал ее «стопроцентным мусором», который передаётся Киеву и при этом не обеспечивается средствами для их модернизации. По его мнению, такой подход губителен для украинских военных.

Более того, еще в 2022 году тогда еще канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что Украина получает от стран — участниц НАТО старые танки. Он отметил, что от Германии осуществлялась поставка противотанкового оружия, зенитной техники, боеприпасов и транспортных средств.